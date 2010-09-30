Названы имена новых Почетных ветеранов Нижнего Тагила
30 сентября 2010, 17:52ОбществоОльга
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Депутаты назвали имена новых Почетных ветеранов Нижнего Тагила. Полномочия по присвоению этого почетного звания переданы городской думе с этого года.
За все представленные организационным комитетомкандидатуры депутатыпроголосовали единогласно. Почетными ветеранами города стали АнатолийМорозов - председатель совета ветеранов НТМК,Валентина Сморыго -председатель общественной организации малоимущих пенсионеров и инвалидов«Общество милосердия» и Нина Тихонова - председатель совета ветерановспорта Дзержинского района.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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