Названы имена новых Почетных ветеранов Нижнего Тагила

За все представленные организационным комитетомкандидатуры депутатыпроголосовали единогласно. Почетными ветеранами города стали АнатолийМорозов - председатель совета ветеранов НТМК,Валентина Сморыго -председатель общественной организации малоимущих пенсионеров и инвалидов«Общество милосердия» и Нина Тихонова - председатель совета ветерановспорта Дзержинского района.