Публичные слушания по изменениям в Устав города пройдут в Тагиле
30 сентября 2010, 17:42ОбществоОльга
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Публичные слушания по изменениям в Устав города пройдут в Нижнем Тагиле. Депутаты сегодня утвердили их дату. Публичные слушания состоятся 19-го октября.
На рассмотрение общественности будет вынесено 17 поправок, связанных сизменениями в федеральном законодательстве. В частности, одним изнововведений станет увеличение с 4 до 5 лет срока полномочийизбирательной комиссии. К вопросам местного значения дополнительноотнесено оказание поддержки социально ориентированным некоммерческиморганизациям.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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