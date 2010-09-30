Публичные слушания по изменениям в Устав города пройдут в Тагиле

На рассмотрение общественности будет вынесено 17 поправок, связанных сизменениями в федеральном законодательстве. В частности, одним изнововведений станет увеличение с 4 до 5 лет срока полномочийизбирательной комиссии. К вопросам местного значения дополнительноотнесено оказание поддержки социально ориентированным некоммерческиморганизациям.