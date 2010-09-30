Россияне стали жить по-европейски

«Сокращается распространенность бедности в России, доля населения с доходами ниже прожиточного минимума. Если смотреть в целом на население,то мы стали богаче, мы стали большими потребителями, чем были в 90-х годах. Если сравнивать себя с другими странами, мы стали страной со средним доходом – это приличное завоевание», - цитирует «Утро.ru» главу Росстата Александр Суринов, презентуя итоговый доклад под названием «Россиянин в зеркале потребления».

Уменьшилась доля россиян с денежными доходами ниже прожиточного минимума. А по сравнению с 1990 годом россияне стали покупать в три раза больше автомобилей и в десять раз больше компьютеров.Уменьшились траты на ЖКХ, но выросли траты на продукты. Зато качество питания россиян, по наблюдениям статистиков, стало лучше и почти сравнялось с европейским. В рационе населения появилось больше овощей, фруктов, рыбы, мяса, меньше стало сахара, хлеба и картофеля.