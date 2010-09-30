Руководители предприятий и бизнесмены УрФО обсудят вопросы кадровой политики
30 сентября 2010, 10:46ОбществоОльга
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1 октября 2010г. в Екатеринбурге состоится бизнес – завтрак на тему: «Кадровая политика. Вопросы и пути их решения в сфере управления персоналом». Встреча пройдет в Атриум Палас Отеле (ул. Куйбышева, 44) с 10.00 до 12.00.
В программе мероприятия выступления руководителей и специалистовкрупных компаний УрФО, бизнесменов.Организатором бизнес-завтрака выступил «Урало-Сибирский УниверситетФитнес-Индустрии».
Организаторы сообщают, что зарегистрироваться дляучастия в мероприятии можно по тел. +7(343) 29-09-359 (Марина Иванова).
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