Руководители предприятий и бизнесмены УрФО обсудят вопросы кадровой политики

В программе мероприятия выступления руководителей и специалистовкрупных компаний УрФО, бизнесменов.Организатором бизнес-завтрака выступил «Урало-Сибирский УниверситетФитнес-Индустрии».

Организаторы сообщают, что зарегистрироваться дляучастия в мероприятии можно по тел. +7(343) 29-09-359 (Марина Иванова).