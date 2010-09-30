Трагедия на шахте «Магнетитовая» признана несчастным случаем
30 сентября 2010, 18:00ОбществоОльга
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Гибель одного шахтера и травма второго на шахте «Магнетитовая» - несчастный случай. К такому выводу пришел следственный отдел прокуратуры по Ленинскому району Нижнего Тагила.
Напомним, 1 июня на шахте «Магнетитовая» из-за обвала породы погиббурильщик, еще один горняк был доставлен в больницу с переломом. Какрассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» руководительследственного отдела Андрей Домрачев, сейчас дело о гибели шахтеразакрыто. В действиях должностных лиц шахты нет состава преступления.Нарушения техники безопасности были незначительными и не могли привести кэтой трагедии, отметил Андрей Домрачев.
© Новости предоставлены Радио «Маяк - Нижний Тагил» 104,7 FM
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