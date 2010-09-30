Трагедия на шахте «Магнетитовая» признана несчастным случаем

Напомним, 1 июня на шахте «Магнетитовая» из-за обвала породы погиббурильщик, еще один горняк был доставлен в больницу с переломом. Какрассказал корреспонденту радио «Маяк – Нижний Тагил» руководительследственного отдела Андрей Домрачев, сейчас дело о гибели шахтеразакрыто. В действиях должностных лиц шахты нет состава преступления.Нарушения техники безопасности были незначительными и не могли привести кэтой трагедии, отметил Андрей Домрачев.