Участники первого форума российско-украинского сотрудничества на Урале подписали ряд документов

Подписи под документом поставили главы союзов Александр Шохин и АнатолийКинах.Всего сегодня в Екатеринбурге в рамках российско-украинского межрегионального форума было подписано около 10 протоколов и соглашений.Как подчеркнул полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко, возобновление межрегионального сотрудничества между странами - это то, чего с нетерпением ждали все, сообщает «ИТАР-ТАСС Урал».