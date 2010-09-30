Участники первого форума российско-украинского сотрудничества на Урале подписали ряд документов
30 сентября 2010, 06:57ОбществоОльга
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Российский и украинский союзы промышленников и предпринимателей подписали сегодня в Екатеринбурге меморандум о создании Координационного совета российско-украинского межрегионального экономического сотрудничества при полномочном представителе президента РФ в Уральском федеральном округе.
Подписи под документом поставили главы союзов Александр Шохин и АнатолийКинах.Всего сегодня в Екатеринбурге в рамках российско-украинского межрегионального форума было подписано около 10 протоколов и соглашений.Как подчеркнул полпред президента в Уральском федеральном округе Николай Винниченко, возобновление межрегионального сотрудничества между странами - это то, чего с нетерпением ждали все, сообщает «ИТАР-ТАСС Урал».
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