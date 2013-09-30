Депутаты Госдумы хотят изгнать детей нелегалов из школ и детсадов
30 сентября 2013, 09:45ОбществоЕвгения
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Депутаты Госдумы разработали законопроект, согласно которому дети мигрантов, которые не платят в России налогов, не будут допускаться в школы и детские сады.
Инициатором законопроекта, по данным «Известий», стал депутат от партии «Единая Россия» Алексей Журавлев. Автор закона предполагает, что принятие закона поможет частично решить проблему нехватки мест в образовательных учреждениях.
Приедет на зарплату дворника 8 тыс. без всякого оформления и семью 10 человек привезет! Жену - в роддом, детей - в детсад и школу. Так у него большая соцобеспеченность получается, чем у многих граждан страны считает Журавлев.
В настоящее время дети мигрантов имеют право учиться в школе, если у их родителей есть разрешение на временное пребывание. При этом оно выдается только на три месяца, а исключить ребенка из школы потом нельзя.
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