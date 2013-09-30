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Депутаты Госдумы хотят изгнать детей нелегалов из школ и детсадов
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Депутаты Госдумы хотят изгнать детей нелегалов из школ и детсадов

30 сентября 2013, 09:45ОбществоЕвгения
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