Депутаты Госдумы хотят изгнать детей нелегалов из школ и детсадов

Приедет на зарплату дворника 8 тыс. без всякого оформления и семью 10 человек привезет! Жену - в роддом, детей - в детсад и школу. Так у него большая соцобеспеченность получается, чем у многих граждан страны считает Журавлев.

В настоящее время дети мигрантов имеют право учиться в школе, если у их родителей есть разрешение на временное пребывание. При этом оно выдается только на три месяца, а исключить ребенка из школы потом нельзя.