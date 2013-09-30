Детская площадка в каждый двор

После долгого совещания специальной комиссии компании DeSheli было принято решение о том, что двор будет выбран не один, а все, о которых успели рассказать участники. Причем уже этой осенью детские площадки появятся в 4 дворах, а в остальных компания разместит удобные игровые комплексы весной 2014 года.

Вот адреса дворов, где жители уже в ближайшее время увидят позитивные изменения:

1. ул. Пархоменко, 139;

2. ул. Тельмана;

3. ул. Сибирская, д.77,79 / пр. Вагоностроителей, д.55;

4. улице Сибирская, 105

К слову, двор, занявший I место, уже получил свою игровую площадку! Каждый ребенок достоин чистой, красивой и функциональной игровой детской площадки. Новый комплекс, состоящий из множества элементов, таких как песочница, горка, качели, спортивный городок должна помогать и укреплять физическое здоровье детей.

Благоустроенные дворы, с безопасными игровыми комплексами должны появиться в каждом жилом секторе города. На это потребуется время, но результат стоит этих ожиданий.