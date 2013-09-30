Как быстро и красиво остеклить свой дом?

Итак, вы приняли решение заменить или установить новые окна. Но где гарантия, что они будут лучше прежних?

Перед тем как доверить какой-либо компании свои оконные проемы, возникает море сомнений, вопросов и протестов. Будем откровенны, ведь хочется быть уверенными на все 100%, что:

Технологий сегодня много. Но любителям красивых видов опытная компания обязательно предложит безрамное остекление. Слышали о таком?

Это гладкое закаленное стекло с уникальной системой открывания створок, без грубых и широких перемычек, которое не портит панораму за окном, делает комнаты более светлыми, придает объем и простор. Такие стекла безопасны (прочнее обычных в 5-10 раз), выдерживают сильный порывистый ветер, могут похвастаться идеально гладкой шлифовкой, подходят для нашего климатического пояса, о них невозможно пораниться.

Преимуществ много. Кроме того, система остекления не требует постоянного ухода, здесь нет ручек и петель – все просто и эстетично!

Если же вы решили остановить свой выбор на обычных металлопластиковых конструкциях, вы тоже должны остаться довольны. Качественные пвх окна обеспечивают высокую теплоизоляцию, не требуют дополнительного утепления, отличаются хорошей шумоизоляцией благодаря нескольким воздушным камерам и доступны каждой семье. Подобрать профиль по цвету вы можете исходя из интерьера квартиры.

Металлопластиковые конструкции легки в эксплуатации и уходе, служат десятилетия и не подвергаются внешним погодным изменениям.

Главное, выбирая фирму-производителя и установщика не ошибиться. Работа, сделанная «быстро, весело и криво», вряд ли вас устроит. Поэтому рекомендуем изучить фирму-исполнителя и обратить внимание на:

Только так вы можете быть уверены в своем правильном выборе.

Пусть ваши красивые окна всегда светятся и дарят хорошее настроение!