Нет воды дома в Нижнем Тагиле? Всегда обращайтесь в дежурно-диспетчерскую службу
30 сентября 2013, 17:55Общество
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В редакцию TagilCity.ru накануне обратились обеспокоенные пользователи с информацией о том, что в Дзержинском районе Нижнего Тагила на улице Тимирязева не было холодной воды два дня подряд, но самое интересное, что об этом их и не предупреждали.
Редакция TagilCity.ru, в свою очередь, обратилась в Единую дежурно-диспетчерскую службу с данной информацией, где сообщили следующее: во-первых, в службе поинтересовались, передавали ли эту информацию в специализированные органы. Во-вторых, удивились, что такого обращения именно к ним не было вообще и что люди «молча» сидят и ждут.
Так, напоминаем, что сообщить об аварии, о непредвиденном отсутствии горячей воды Вы всегда можете по любому из телефонов Единой дежурно-диспетчерской службы - 25-78-83 или 25-78-92.
Также напомним, что в городе должен осуществляться подвоз воды к тем домам, где нет холодной. Как это было и в ситуации с серьезной коммунальной аварией у торгового центра «Кит».
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