Тагильчане, с Днём интернета!
Сегодня, 30 сентября, празднуется День интернета. Стоит отметить, что этот праздник - всероссийский, поскольку в мировой практике такой день, как выяснилось, «не прижился».
Началом празднования оказалась рассылка от одной из московских фирм с предложением праздновать 30 сентября День интернета. Кроме того, в рамках своей инициативы они предложили провести «перепись русскоязычного интернета».
Кстати, в России этот праздничный день санкционирован папой Иоанном Павлом II. А вообще официального святого покровителя как такового пока нет, хотя временную защиту сети оказывает испанский святой Исидор Севильский, живший в 560-636 годах. Именно поэтому в некоторых странах мира День интернета отмечается 4 апреля, в день вознесения святого. Во многих странах также существует национальный праздник интернета, и чаще всего он связан с каким-либо событием, например, датой введения интернета. В России также отмечают День рунета - 7 апреля.
На сегодняшний день многие тагильчане, россияне не могут представить свою жизнь без интернета, у кого-то (например, у городского портала TagilCity.ru) даже работа целиком и полностью связана с интернетом и деятельностью и в нем. Нельзя переоценить всю значимость этого явления.
Поздравляем всех тагильчан с праздником - Днём интернета!
Интернет - одно из самых значимых изобретений двадцатого века, ведь он открыл миллиардам людей прямой доступ к самой разнообразной информации. Но, помимо образовательной и новостной функции, глобальная сеть несет огромное количество развлекательных возможностей, таких, как онлайн-игры. Но для человека занятого сетевая игра может стать не легким времяпрепровождением, а тяжким трудом, ведь игровая валюта не берётся из пустоты. К счастью, с помощью особого сервиса можно купить Голд ВОВ в Москве и сэкономить своё время и нервы. Теперь вы сможете играть ради собственного удовольствия и не обращать внимания на финансовые вопросы вашего персонажа - денег хватит!