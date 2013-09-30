Тагильчане, с Днём интернета!

Началом празднования оказалась рассылка от одной из московских фирм с предложением праздновать 30 сентября День интернета. Кроме того, в рамках своей инициативы они предложили провести «перепись русскоязычного интернета».

Кстати, в России этот праздничный день санкционирован папой Иоанном Павлом II. А вообще официального святого покровителя как такового пока нет, хотя временную защиту сети оказывает испанский святой Исидор Севильский, живший в 560-636 годах. Именно поэтому в некоторых странах мира День интернета отмечается 4 апреля, в день вознесения святого. Во многих странах также существует национальный праздник интернета, и чаще всего он связан с каким-либо событием, например, датой введения интернета. В России также отмечают День рунета - 7 апреля.

На сегодняшний день многие тагильчане, россияне не могут представить свою жизнь без интернета, у кого-то (например, у городского портала TagilCity.ru) даже работа целиком и полностью связана с интернетом и деятельностью и в нем. Нельзя переоценить всю значимость этого явления.

Поздравляем всех тагильчан с праздником - Днём интернета!