В Нижнем Тагиле Молодая гвардия ЕР поздравили пожилых людей с их Днём! (ФОТО)
27 сентября в доме учителя состоялся праздничный концерт, приуроченный ко Дню пожилого человека.
Инициатива в организации и проведении данного мероприятия была взята НТ МО «Молодая Гвардия Единой России». Идея поздравить пенсионеров пришла им не случайно – 1 октября, напомним, отмечается Международный день пожилых людей.
Всех участников и гостей этого торжества радушно приняли стены Дома учителя во главе с его замечательным директором Мехоношиной Натальей Сергеевной.
Поздравить виновников торжества пришло много уважаемых людей города. Среди них и председатель городской Думы Маслов Александр Викторович, и фольклорный ансамбль «Златица», и преуспевающий молодой певец Промышленников Максим.
Фотографии предоставлены Марией Лисиной
С поздравлениями к пенсионерам обратилась и руководитель НТМО ВОО «Молодой Гвардии Единой России» Лисина Мария Константиновна:
Мы помним Вас, не забываем и стараемся радовать каждого! Спасибо за то, что Вы живы!
Положительной оценкой мероприятия послужили улыбки на лицах самих пенсионеров. Их восторженные взгляды выдавали радость и искреннюю благодарность. После концерта всех гостей ждал накрытый праздничный стол.
Фотографии предоставлены Марией Лисиной
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