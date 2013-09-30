В Нижнем Тагиле собрались ласковые и нежные друзья: состоялась выставка собак (ФОТО)

Хозяева на протяжении долгих месяцев готовят своих питомцев к этому мероприятию, надо сказать, дорогостоящему. Необходимы и дрессировки, и консультации с профессиональными хендлерами, и покупка различных приспособлений и аксессуаров.

Но всё же стоит отметить, что сами владельцы испытывают неимоверную гордость за своих четвероногих друзей. А зрители получают огромную порцию позитива, возможность «пообщаться» и полюбоваться на самые различные породы собак. К слову, кто-то приводит своих питомцев просто так, даже не для участия.

Фотографии предоставил Влад Батин

А вы слышали чудесные имена, которые дают хозяева своим питомцам? Это не имена, а целое произведение искусства - Хабанера Сотня Звезд с Босфора Восточного, Валенсия Бесспорная Фаворитка, Самросс Ингеборга, Госпожа Удача для Данилкиного Каприза.

Прошедшая выставка определила победителей в самых разных номинациях - от самых маленьких пород до «гигантов». Среди приглашенных экспертов - гости из Москвы и Новосибирска. Среди «экспонатов» собаки самых разных пород - бульмастиф, американский стаффордширтерьер, лабрадор ретривер, сиба, йоркширский терьер, бивер, мальтезе и многие-многие другие.

Фотографии предоставил Влад Батин