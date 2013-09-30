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В Нижнем Тагиле собрались ласковые и нежные друзья: состоялась выставка собак (ФОТО)
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В Нижнем Тагиле собрались ласковые и нежные друзья: состоялась выставка собак (ФОТО)

30 сентября 2013, 11:40Общество
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