«World of Tanks» в Нижнем Тагиле: победители разыграли фонд в 24 тысячи долларов (ФОТО)

В третий раз подряд соревнования по одной из самых популярных игр, объединяющей виртуальных танкистов со всего мира, прошли при поддержке научно-производственной корпорации «Уралвагонзавод» – ведущего в мире производителя бронетанковой техники. За три дня виртуальных баталий в мастерстве сразились более 250 игроков-профессионалов и любителей из Екатеринбурга, Челябинска, Тюмени, Березников и других городов УрФО.

26 и 27 сентября прошла серия шоу-матчей четырех лучших профессиональных команд WorldTanks.netLeague. Именитые и титулованные, известные в своих кругах – Virtus.pro (чемпион второго сезона Wargaming.netLeague в Европе), Na’Vi (победитель первого сезона WorldTanks.netLeague в России и странах СНГ), PR-Unity (украинская команда-победитель «Уральской стали-2012») и TeamDignitas (чемпион первого сезона Wargaming.netLeague в Европе) продемонстрировали свой профессионализм, разыграв между собой внушительный призовой фонд в размере 24 тысячи долларов. Болельщики с волнением наблюдали за захватывающим многочасовым шоу и поддерживали игроков аплодисментами.

Для посетителей турнира работала игровая зона «World of tanks». Кроме того, на турнир приехали разработчики компании Wargaming, создавшие игру «World of Tanks». Они в неформальной обстановке ответили на все вопросы фанатов игры и разыграли памятные фирменные призы. Участники конкурсов получили игровое золото и технику, которые впоследствии пригодятся в игре.