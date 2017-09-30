Начальник управления образования Заречного получила должность по купленному диплому

Прокуратурой была проведена проверка в отношении Елены Харкина. Женщину подозревали в том, что она устроилась на должность начальника управления образования города Заречный по купленному диплому.

В прокуратуре подтвердили, что диплом, который Елена Харкина предъявила начальству при трудоустройстве, не выдавался учебным заведением. Она устроилась на руководящую должность без высшего образования. Позже в объяснительной записке на имя главы города женщина призналась, что купила диплом.

Материалы дела отправлены в следственный отдел, прокуратура подала иск с требованием уволить сотрудницу. Мэру города Заречный предписано устранить нарушения, пишет URA.ru.