Свердловские семьи с детьми-инвалидами смогут тратить маткапитал на российские машины

Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект, согласно которому семьям региона разрешат потратить часть областного

на приобретение автомобиля российского производства.

Однако изменения коснутся не всех родителей: законопроект распространяется только на семьи Свердловской области, где воспитывается ребенок-инвалид.



Они смогут использовать часть маткапитала (100 000 рублей) на покупку авто по безналичному расчету или в кредит. На эти средства можно будет купить новую российскую машину или иномарку, собранную в РФ.

Областной материнский капитал выплачивается жительницам Свердловской области при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Сейчас эти средства можно потратить на покупку жилья, строительство частного дома, приобретение дачного участка или оплату обучения, сообщает интернет-газета Znak.