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Новости Нижнего Тагила

Свердловские семьи с детьми-инвалидами смогут тратить маткапитал на российские машины

30 сентября 2017, 10:00Добавить новость
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Законодательное собрание Свердловской области рассмотрит законопроект, согласно которому семьям региона разрешат потратить часть областного материнского капитала на приобретение автомобиля российского производства.

Однако изменения коснутся не всех родителей: законопроект распространяется только на семьи Свердловской области, где воспитывается ребенок-инвалид.

Они смогут использовать часть маткапитала (100 000 рублей) на покупку авто по безналичному расчету или в кредит. На эти средства можно будет купить новую российскую машину или иномарку, собранную в РФ.

 

Областной материнский капитал выплачивается жительницам Свердловской области при рождении или усыновлении третьего и последующих детей. Сейчас эти средства можно потратить на покупку жилья, строительство частного дома, приобретение дачного участка или оплату обучения, сообщает интернет-газета Znak.

 
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