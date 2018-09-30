Два сотрудника ДЮСШ в Богдановиче вернулись на работу после вмешательства прокуратуры
Сегодня, 11:00Общество
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Два сторожа-вахтёра, работавшие в «Детско-юношеской спортивной школе» в Богдановиче, обратились в прокуратуры с жалобой на незаконное увольнение. После вмешательства следователей организация восстановила работников в прежних должностях.
13 сентября два сторожа-вахтёра ДЮСШ в Богдановиче были уволены в связи с сокращением штата. Уволенные работники написали заявление в прокуратуру, в котором попросили отменить незаконный приказ руководства муниципального учреждения.
В ходе прокурорской проверки было установлено, что увольнение происходило с грубыми нарушениями закона: не было учтено преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности работников, а имеющиеся вакансии работникам не предлагались.
Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, по результатам проверки приказ об увольнении был отменён, сотрудники восстановлены в прежних должностях.
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