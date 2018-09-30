Два сотрудника ДЮСШ в Богдановиче вернулись на работу после вмешательства прокуратуры

13 сентября два сторожа-вахтёра ДЮСШ в Богдановиче были уволены в связи с сокращением штата. Уволенные работники написали заявление в прокуратуру, в котором попросили отменить незаконный приказ руководства муниципального учреждения.

В ходе прокурорской проверки было установлено, что увольнение происходило с грубыми нарушениями закона: не было учтено преимущественное право на оставление на работе при сокращении численности работников, а имеющиеся вакансии работникам не предлагались.