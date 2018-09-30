Пропавший в Екатеринбурге 12-летний школьник найден живым

12-летний ребенок Алексей Обухов, который не вернулся из школы 28 сентября, найден 30 сентября около 3:00.

Мальчик был обнаружен в одном из домов на улице Хвайная в микрорайоне Компрессорного завода в Екатеринбурге.

Со слов ребенка, он «просто хотел погулять».