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Пропавший в Екатеринбурге 12-летний школьник найден живым
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Пропавший в Екатеринбурге 12-летний школьник найден живым

Сегодня, 13:50ОбществоФото: е1.ru
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