Пропавший в Екатеринбурге 12-летний школьник найден живым

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30 сентября около 3:00 в группе поиска появилось сообщение о том, что 12-летний Алексей Обухов найден живым.
Сюжеты: Екатеринбург
12-летний ребенок Алексей Обухов, который не вернулся из школы 28 сентября, найден 30 сентября около 3:00.
Мальчик был обнаружен в одном из домов на улице Хвайная в микрорайоне Компрессорного завода в Екатеринбурге.
Со слов ребенка, он «просто хотел погулять».
Данных о совершении в отношении Алексея каких-либо преступлений нет, сообщает E1.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Екатеринбурга.
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