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Житель Нижнего Тагила украл у пенсионерки 1 300 рублей в саду «УВЗ-7»
Сюжеты:
Нижний ТагилЕкатеринбургПригород
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Житель Нижнего Тагила украл у пенсионерки 1 300 рублей в саду «УВЗ-7»

Сегодня, 19:20Общество
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