Житель Нижнего Тагила украл у пенсионерки 1 300 рублей в саду «УВЗ-7»

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В одном из садовых товариществ Нижнего Тагила у пенсионерки украли деньги. По подозрению в совершении данного преступления полиция задержала 46-летнего местного жителя.
Сюжеты: Нижний Тагил
Вечером 29 сентября в полицию поступило сообщение о краже, совершённой в частном доме садового товарищества «УВЗ-7». Пенсионерка сообщила о том, что у неё пропали денежные средства в размере 1 тысячи 300 рублей.
Как сообщает «Вечерний Екатеринбург», по подозрению в совершении преступления полиция задержала мужчину 1972 года рождения. Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 158 УК РФ.
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