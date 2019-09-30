БКС Брокер занял первое место в рейтинге Медиалогии

БКС осуществляет свою деятельность на рынке свыше двадцати лет. Эксперты и аналитики компании круглосуточно и во всех часовых поясах ведут работу по закрытию российского рынка для того, чтобы начать следить за американским и китайским. Клиенты БКС Брокера могут получать актуальные данные в мобильном приложении, на сайте БКС Экспресс и посредством торгового терминала QUIK. Деятельность компании абсолютно публична, специалисты готовы ответить на все возникающие вопросы экономического характера.

В настоящее время фондовый рынок является самым сложным механизмом, требующим постоянного анализа и прогнозирования. Так, необходимо принимать во внимание существенное количество деталей, отслеживать движение валютных пар, быть в курсе экономических, политических и социальных событий.

NewsNN пишет, что мировые ценные бумаги серьезно зависят от геополитических факторов, войн, а также техногенных катастроф и иных непредвиденных обстоятельств. Поэтому, создание инвестиционных идей требует специальных знаний и определенного уровня практических навыков. Аналитики БКС Брокер находят такую инвестиционную идею, которая способна увеличить вложения клиентов среди множества альтернатив. Работники компании консультируют заказчиков также по базовым международным платформам. Так, БКС Брокер дает рекомендации по значительному спектру списку акций, облигаций, ETF, иных финансовых инструментов. При этом, она производит оценку их риска, обеспечивая клиенту непрерывное получение актуальных и полных рекомендаций.