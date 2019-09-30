Главврач уральского госпиталя ветеранов оправдался за конфликт с трансвеститом

Ранее, как сообщил Забродин, парикмахер Марта Катастрофа приходил к ним в мужском образе и вопросов не возникло. Была достигнута договоренность об участии в благотворительном мероприятии. Однако в субботу стилист пришел в женском образе. Забродин отметил, что некоторые ветераны к «такому были не готовы».

Пусть он теперь подстригает собачек, а здесь его больше не будет,приводит издание слова главврача.

Также он отметил, что руководство учреждения к конфликту отношения не имеет, инцидент произошел с организаторами благотворительного мероприятия.