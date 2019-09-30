Качканарских буддистов планируют переселить в Нижнюю Туру

Буддисты из качканарской общины «Шедруб Линг» подписали с руководством Свердловской области предварительное соглашение о переезде на новый земельный участнок в Нижней Туре, пишет Znak.
Однако, как рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько, это ещё не окончательное решение. Соглашение подписано на черновике, чистовой вариант пока только составляется.
Условия такие же — им предоставляют новую землю и помогают со строительством хозяйственных зданий. Ступы на горе Качканар трогать никто не будет, но хозбытовые постройки снесут,рассказал Бидонько.
Окончательное соглашение планируется подписать через две недели. В самой общине сообщили, что речь идёт не о постоянном, а о временном переезде на время взрывных работ.
И не в Нижнюю Туру, а в поселок Косья Нижнетуринского городского округа, где у нас проживает часть мирян. Пока мы продолжаем обсуждать черновик. Он нуждается в изменениях,сообщила представительница общины.
Напомним, конфликт между общиной буддистов на горе Качканар и ЕВРАЗом длится уже несколько лет. Земля, на которой стоят постройки общины, принадлежит компании, и она планирует разрабатывать там рудное месторождение. Однако буддисты не хотят покидать гору. За сохранение общины и её построек подписались более 4,5 тыс. человек.