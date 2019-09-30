Качканарских буддистов планируют переселить в Нижнюю Туру

Однако, как рассказал вице-губернатор Сергей Бидонько, это ещё не окончательное решение. Соглашение подписано на черновике, чистовой вариант пока только составляется.

Условия такие же — им предоставляют новую землю и помогают со строительством хозяйственных зданий. Ступы на горе Качканар трогать никто не будет, но хозбытовые постройки снесут,рассказал Бидонько.

Окончательное соглашение планируется подписать через две недели. В самой общине сообщили, что речь идёт не о постоянном, а о временном переезде на время взрывных работ.

И не в Нижнюю Туру, а в поселок Косья Нижнетуринского городского округа, где у нас проживает часть мирян. Пока мы продолжаем обсуждать черновик. Он нуждается в изменениях,сообщила представительница общины.