Нелегальные охотники нанесли ущерб Свердловской области на миллион рублей
Сегодня, 17:40ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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С начала 2019 года инспектора департамента по охране, контролю и регулированию животного мира Свердловской области провели три тысяч рейдов для борьбы с нелегальными охотниками, сообщает департамент информполитики региона.
В результате проверок к административной ответственности привлечены 517 физических лиц, два должностных и два юридических лица. Общая сумма штрафов — 597 тысяч рублей, ещё 200 тысяч взыскали по постановлениям 2018 года.
Инспекторы по охране животных изъяли у нелегальных охотников 36 единиц огнестрельного оружия и 172 различных приспособления для ловли зверей — петель и капканов. Браконьеры незаконно добыли 160 диких животных, из них 81 косулю, 31 лося, двух кабанов, двух ондатр и 44 птицы. Ущерб составил 1,1 млн рублей.
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