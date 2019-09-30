Под Нижним Тагилом разыскивают подростка, нуждающегося в медпомощи
Сегодня, 10:38ОбществоФото: Поисковый отряд «Прорыв»
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В Новоасбесте Горноуральского ГО разыскивают 15-летнего подростка, пропавшего 29 сентября, сообщает поисковый отряд «Прорыв».
Сюжеты: Нижний Тагил
Сообщается, что Михаил Лобанов нуждается в медицинской помощи. Рост мальчика — 170 сантиметров, короткие русые волосы, зеленые глаза. При себе мальчик имел черный рюкзак с красным узором. Мальчик одет в темно-синие брюки, темную куртку, темную шапку, на ногах — черные резиновые сапоги.
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Располагающих какими-либо сведениями о месте нахождения ребенка просят звонить на номер 8-900-044-02-20 или 02.
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