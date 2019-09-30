Под Нижним Тагилом разыскивают подростка, нуждающегося в медпомощи

Сообщается, что Михаил Лобанов нуждается в медицинской помощи. Рост мальчика — 170 сантиметров, короткие русые волосы, зеленые глаза. При себе мальчик имел черный рюкзак с красным узором. Мальчик одет в темно-синие брюки, темную куртку, темную шапку, на ногах — черные резиновые сапоги.