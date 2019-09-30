Представители FISU проинспектировали Екатеринбург

Специалисты посетили «Екатеринбург Арену», ДИВС, Академию бокса, спорткомплекс УрФУ, а также другие объекты.

Директор летних Универсиад FISU Марк Ванденплас подчеркнул, что в России имеется хороший опыт подготовки Универсиад в Казани и Красноярске, поэтому ассоциация рассчитывает, что в Екатеринбурге все также пройдет на уровне.