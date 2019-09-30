Представители FISU проинспектировали Екатеринбург

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В Екатеринбург прибыли представители Международной ассоциации студенческого спорта (FISU), они проверили ход подготовки столицы Урала к Универсиаде-2023, сообщает региональное правительство.
Сюжеты: Екатеринбург
Специалисты посетили «Екатеринбург Арену», ДИВС, Академию бокса, спорткомплекс УрФУ, а также другие объекты.
Директор летних Универсиад FISU Марк Ванденплас подчеркнул, что в России имеется хороший опыт подготовки Универсиад в Казани и Красноярске, поэтому ассоциация рассчитывает, что в Екатеринбурге все также пройдет на уровне.
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