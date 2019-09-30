Рекордные показатели интернет-трафика зарегистрированы в Свердловской области

2019 год стал рекордным по количеству используемого абонентами Свердловской области интернет-трафика, как мобильного, так и домашнего. Показатели стали больше в полтора раза по сравнению с прошлым годом. В сентябре был отмечен пик активности, когда за секунду свердловчане использовали 7 террабайт интернета. Длилось это всего час, но цифры внушительные.

Интернет настолько плотно вошел в жизнь жителей Свердловской области, что по объемам легко просчитывается распорядок дня среднестатистического пользователя. Утро у большинства начинается с социальных сетей, которые постепенно сменяются на проверку электронной почты и работу в браузере. Самая высокая активность наблюдается по вечерам, когда люди смотрят фильмы, играют в игры, скачивают контент. В сутки один только Екатеринбург потребляет более 900 террабайт интернета.