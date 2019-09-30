Следователи Екатеринбурга заставил предпринимателя выплатить миллионные долги
В производстве следственного отдела Екатеринбурга находилось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере, сообщает СК Свердловской области.
Подозреваемым по данному делу проходил один из директоров фирм города, которая занималась производством и торговлей оборудованием. Следствие установило, что в 2014-2015 годах директор не платил НДС и налог на прибыль. Общая сумма, которая недоплачена бюджету, составила больше 20 миллионов рублей.
В ходе предварительных разбирательств следователь СКР провел с директором фирмы беседу, в ходе которой он довел до сведения предпринимателя, что при соблюдении некоторых условий он может освободиться от уголовного преследования, в частности, погасить долг. В результате разговора директор согласился оплатить все средства бюджету.
Так как ущерб бюджету государства был полностью возмещен и ранее руководителя к ответственности не привлекали, следователь СКР принял решение о прекращении уголовного преследования должника.