СМИ: на болезни Анастасии Заворотнюк пытаются заработать

Егоров написал, что на болезни актрисы заработал ее первый супруг, который выступил в нескольких телеэфирах. Второй ее супруг, со слов блогера, и вовсе рассказывает на телеканалах подробности их интимной жизни. Дмитрий Стрюков также рассказал, как спасал Анастасию от тюрьмы и о том, как давал ей деньги на развитие бизнеса.