СМИ: на болезни Анастасии Заворотнюк пытаются заработать
Родственники, знакомые, а также посторонние люди пытаются заработать на болезни актрисы Анастасии Заворотнюк, пишут «Новые известия» со ссылкой на сообщение блогера Андрея Егорова.
Егоров написал, что на болезни актрисы заработал ее первый супруг, который выступил в нескольких телеэфирах. Второй ее супруг, со слов блогера, и вовсе рассказывает на телеканалах подробности их интимной жизни. Дмитрий Стрюков также рассказал, как спасал Анастасию от тюрьмы и о том, как давал ей деньги на развитие бизнеса.
Заработать на болезни знаменитости пытаются и медработники. Так, сотрудница больницы, где находится Заворотнюк, предлагает приобрести у нее фотографии и видео знаменитости. Женщина планирует выручить за снимки несколько миллионов рублей. Как отмечает Егоров, покупатели обязательно найдутся.
Напомним, в сентябре стало известно, что Анастасия Заворотнюк находится в больнице в тяжелом состоянии, у нее диагностирован рак мозга четвертой стадии.