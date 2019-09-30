Организаторы акции заступились за трансгендера, который стриг ветеранов в госпитале

Патронажная служба «Красная шапочка» набирала волонтёров в госпиталь для ветеранов ко дню пожилого человека. Трансгендер, известный под псевдонимом Марта Катастрофа, откликнулся на предложение.

Однако главный врач медучреждения попросил Марту переодеться и умыться, но она отказалась. Тогда её попросили покинуть госпиталь. При этом организаторы акции отмечают, что пять пенсионерок, которых Марта успела подстричь и сделать укладку, результатом остались очень довольны.

Директор патронажной службы Катерина Медведева встала на защиту трансгендера. Она считает, что «нестандартная» девушка имеет право выглядеть как захочет.

Теперь нам, вероятно, придется согласовывать внешний вид [волонтеров], но я принципиально буду настаивать, чтобы Марта могла прийти в том виде, в котором ей захочется,отметила Медведева.

Сама Марта рассказала, что из госпиталя её выгнали из-за «хейтеров», которые увидели трансляцию из госпиталя в Instgram стилиста. Они начали жаловаться главврачу со словами: «Уберите это от ветеранов!». До жалоб руководитель медучреждения внешним видом волонтёров не интересовался.

Он лишь спросил, в какой вид мы будем приводить бабушек, не хотим ли мы сделать экстремальные прически. Говорил „вы нам их покрасите в попугаев, они будут жаловаться“. Для него вообще было главное, чтобы подопечные были довольны,сообщила Катерина Медведева.

В беседе с изданием 66.RU главврач рассказал, что не все пациенты госпиталя были готовы к эпатажному виду волонтёра: