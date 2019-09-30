В Екатеринбурге бизнесмен подружился с волками и стал звездой Инстаграма
Уже третий год Кирилл Потапов из Екатеринбурга неразлучен со своими необычными питомцами – волками. Он взял их щенками из зоопарка и в итоге стал для них настоящей «семьей», сообщает РИА Новости.
Молодой человек создал блог в Инстаграм, где рассказывает о ручных волках. Страничка пользуется большой популярностью, а сам блогер уверен, что приручить хищников способен далеко не каждый.
Кириллу всегда нравилось ухаживать за животными, он даже хотел стать ветеринаром. Он поставил себе цель – приручить волков. Это было очень сложно, но он смог это сделать.
Теперь у молодого человека в Инстаграме более 100 тысяч подписчиков.
В своем аккаунте Кирилл убеждает людей, что волки не опасны.
Они никогда не нападут на человека, если он сам для них не представляет опасности. Так что злые волки — просто байказаявляет сам блогер
Сам молодой человек в шутку говорит, что он фанатик. Перед тем, как связаться с волками он прочел десятки книг и даже наладил контакт с биологами. Недавно он побывал в экспедициях по изучению диких животных на Камчатке и даже побывал в Африке в качестве волонтера.
Сам Кирилл имеет достаточно много опыта и хочет передать его другим. Так и появилась идея создания центра реабилитации и мониторинга животных. Он появится в Свердловской области рядом с деревней Новоипатово.
Власти района поддерживают предпринимателя и даже подарили ему 100 гектаров земли. Приют планируется сделать не только для диких, но и домашних брошенных на улице животных. Открытие центра планируется на конец года.
У Кирилла в планах открыть и собственную зоошколу для детей, а в свободное время он пишет детскую книгу о своих питомцах.