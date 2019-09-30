В Екатеринбурге Дворец правосудия был оцеплен спецслужбами, автозаками и БТР

На Фурманова со всех сторон оцеплен Дворец правосудия. На месте машины ППС, автозак и даже БТР. Что именно происходит внутри, мы пока не знаем, но, видимо, дело серьёзное,сообщал телеграм-канал «Екатеринбург №1».