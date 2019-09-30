В Екатеринбурге Дворец правосудия был оцеплен спецслужбами, автозаками и БТР
Вчера, 22:35ОбществоФото: телеграм-канал «Екатеринбург № 1»
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Вечером, 30 сентября, ко Дворцу правосудия в Екатеринбурге стянулись спецслужбы. Здание оцепили при помощь машин ППС, автозаков и БТР, пишет Е1.
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Жители были встревожены происходящим.
На Фурманова со всех сторон оцеплен Дворец правосудия. На месте машины ППС, автозак и даже БТР. Что именно происходит внутри, мы пока не знаем, но, видимо, дело серьёзное,сообщал телеграм-канал «Екатеринбург №1».
Однако управлении МВД по региону сообщили, что ничего криминального не происходит это учения. По словам пресс-секретаря свердловского главка Валерия Горелых, спецслужбы, в том числе МВД и ФСБ, проводят плановую тренировку, где отрабатываются навыки взаимодействия при возникновении различных чрезвычайных ситуаций.
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