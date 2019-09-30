В Екатеринбурге избирком в пятый раз отказал в референдуме по скверу у Драмтеатра
Сегодня, 19:13ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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Избирательная комиссия в пятый раз отказала в регистрации инициативной группы по провидению референдума у Театра драмы в Екатеринбурге, сообщили в пресс-службе горизбиркома.
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Избирком вновь нашел неточности в документах активистов. Сообщается, что в документации, поданной в комиссию, обнаружено несоблюдение закона.
Ранее избирком отказывал активистам четыре раза в проведении референдума, касающегося участка в сквере у Драмтеатра. Участку был присвоен статус земли религиозного назначения. После того, как епархия отказалась строить там храм святой Екатерины, статус участка так и не был изменен.
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