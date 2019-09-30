В Екатеринбурге суд отменил запрет на публикацию шутливой статьи о взяточничестве
Кировский райсуд Екатеринбурга разрешил опубликовать материал проекта «Красная бурда» под названием «Как брать и давать взятки, чтобы за это потом не взяли». О решении суда сообщил «Центр защиты прав СМИ».
Сегодня суд отказал в удовлетворении требований прокурора, который требовал признать материал некорректным и запретить к распространению.
Статья была опубликована в конце 2017 года на сайте «Областной газеты». В ней упоминались шутки о взяточничестве. В нем были такие шутки: «Я вам три с половиной миллиона раз сказал: это невозможно!», «Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду».
Материал привлек внимание прокурора города Хвалынска. По его мнению, в статье была изложена информация о способах получения взятки. Прокурор потребовал внести материал в реестр запрещенных сайтов. Суд удовлетворил требование, и издание удалило статью с сайта.
Ранее Кировский районный суд Екатеринбурга не стал рассматривать это дело, поскольку статья была удалена. Но облсуд отменил это решение, и дело рассмотрели сегодня.