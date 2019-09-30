В Екатеринбурге суд отменил запрет на публикацию шутливой статьи о взяточничестве

Статья была опубликована в конце 2017 года на сайте «Областной газеты». В ней упоминались шутки о взяточничестве. В нем были такие шутки: «Я вам три с половиной миллиона раз сказал: это невозможно!», «Нет, если детский садик меньше десяти этажей, я даже проект смотреть не буду».