В Нижнем Тагиле задержан подозреваемый в ограблении салона сотовой связи

Накануне в салон сотовой связи зашел мужчина, который попросил девушку-продавца продемонстрировать ему один из сотовых телефонов, сообщив, что намеревается себе такой приобрести. Когда продавец отвлеклась, мужчина покинул помещение вместе с телефоном. Сумма ущерба составила 10 тысяч рублей.

Работники торговой точки обратились в полицию. На месте сотрудники следственно-оперативной группы сняли отпечатки пальцев. Кроме того, были просмотрены записи с камер наблюдения в магазине, по ним было составлено описание мужчины, рассказал начальник отдела уголовного розыска ОП № 16 старший лейтенант полиции Егор Кузнецов.

В ходе ОРМ была установлена личность подозреваемого, им оказался ранее неоднократно судимый 30-летний житель Старателя. Сотрудники полиции обнаружили мужчину по месту проживания, он был в нетрезвом виде. Тагильчанин дал признательные показания и пояснил, что сотовый телефон он отнес в скупку.