В Новоуральске возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса

В ходе проверки установлено, что жителем Мурзинки и иными неизвестными лицами на территории Невьянского лесничества и Новоуральского участкового лесничества произведена незаконная вырубка леса в количестве восемь елей, одна береза и одна ольха. Разрешения на вырубку леса на данных участках не выдавалась.