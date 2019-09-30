В Новоуральске возбудили уголовное дело по факту незаконной рубки леса
Сегодня, 12:54ОбществоФото: 1Mediainvest.ru
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Прокуратура совместно с УФСБ в Новоуральске выявила незаконную деятельность по вырубке леса, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.
В ходе проверки установлено, что жителем Мурзинки и иными неизвестными лицами на территории Невьянского лесничества и Новоуральского участкового лесничества произведена незаконная вырубка леса в количестве восемь елей, одна береза и одна ольха. Разрешения на вырубку леса на данных участках не выдавалась.
По предварительным расчетам, сумма ущерба составила более 445 тысяч рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье «Незаконная рубка лесных насаждений, совершенная в особо крупном размере».
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