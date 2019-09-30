В тагильском ТОС «Малая Кушва» высадили рябиновую аллею в честь 75-летия Победы

75 молодых деревьев посажено по улице Кулибина, на участке от улицы Чехова до Менделеева. В акции приняли участие жители микрорайона, председатели ТОС Тагилстроевского и Дзержинского районов, депутаты Нижнетагильской гордумы Владимир Антонов и Игорь Макаров и глава администрации Тагилстроевского района Денис Парамонов.