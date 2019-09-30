В тагильском ТОС «Малая Кушва» высадили рябиновую аллею в честь 75-летия Победы
Вчера, 22:04ОбществоФото: Медиахолдинг 1Mi
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28 сентября в рамках празднования 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в ТОС высадили аллею из рябин, сообщает паблик «Нижний Тагил. Благоустройство»
Сюжеты: Нижний Тагил
75 молодых деревьев посажено по улице Кулибина, на участке от улицы Чехова до Менделеева. В акции приняли участие жители микрорайона, председатели ТОС Тагилстроевского и Дзержинского районов, депутаты Нижнетагильской гордумы Владимир Антонов и Игорь Макаров и глава администрации Тагилстроевского района Денис Парамонов.
Инициаторами высадки аллеи стали председатель ТОС «Малая Кушва» Татьяна Несоленихина и индивидуальный предприниматель Титал Амои.
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