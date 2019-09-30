Военная ипотека. Как получить квартиру от государства

Военная ипотека пришла на смену программе предоставления жилья военнослужащим в порядке очереди. У участников программы военной ипотеки есть возможность получить квартиру на льготных условиях.

Как взять военную ипотеку – особенности программы Суть программы в том, что государство принимает участие в накоплении средств для покупки квартиры, а при оформлении военной ипотеки берет на себя оплату ежемесячных взносов. Для этого военнослужащие должны зарегистрироваться в системе НИС, где им открывается счет, на который государство ежемесячно перечисляет определенную сумму (ежегодно индексируется). В текущем 2019 году она составила 280 тыс. рублей в год. Спустя три года можно воспользоваться накопленными средствами для покупки квартиры или использовать их как стартовый капитал для оформления ипотеки.

После оформления ипотеки государство также выплачивает взносы, которые перечисляются уже банку в счет ежемесячных платежей. Существуют ограничения. Максимальная сумма, оплату которой берет на себя государство, – 2,4 млн. Если этих денег недостаточно, кредит оформляется на большую сумму, часть из которой военнослужащий погашает самостоятельно.

Квартиру можно выбрать в любом городе, без привязки к месту службы или прописки. Это может быть как квартира в новостройке, так и на вторичном рынке. Можно купить дом с участком. Жилье не должно быть ветхим, находиться в долевой собственности (комната в коммуналке), остальные ограничения отсутствуют.

Военнослужащий может не оформлять ипотеку, а продолжать накапливать средства, и забрать их для покупки жилья при следующих условиях:

срок службы больше 20 лет;

увольнение по уважительной причине через 10 лет и отсутствие недвижимости в собственности.

Основные условия программы и требования к участникам:

офицерский состав автоматически включается в программу, для рядовых это можно сделать со второго контрактного срока;

возраст заемщика 22-45 лет;

ипотека должна быть погашена до достижения 45 лет;

подать заявку на ипотеку можно не ранее 3 лет участия в программе;

при увольнении до истечения 20 лет ипотеку придется выплачивать самостоятельно;

при увольнении до 10 лет по неуважительной причине необходимо будет вернуть все государственные взносы;

сумма, перечисляемая государством, фиксирована и не зависит от состава семьи;

ипотечная квартира находится под двойным залогом: у государства и банка;

если произошла гибель военнослужащего, до 10 лет обязательство по ипотечным выплатам ложатся на родственников, по истечении 10 лет – взносы продолжит выплачивать государство;

налоговый вычет можно оформить только на сумму собственных средств;

военную ипотеку не запрещается объединять с обычной;

недвижимость, приобретенная по программе военной ипотеки, не входит в совместно нажитое имущество и не подлежит разделу при разводе;

военную ипотеку разрешается оформить повторно, если позволяет возраст заемщика.

Преимущества и недостатки военной ипотеки Несмотря на кажущуюся привлекательность программы, она имеет как преимущества, так и недостатки.

Плюсы:

Государство полностью или частично оплачивает ипотечные платежи.

Доступные условия кредитования (низкая ставка, отсутствие требований к кредитной истории, первоначальный взнос в среднем от 20%).

Возможность сдавать квартиру, продолжая жить в служебном жилье, обеспечивает дополнительный доход.

Минусы:

Ограничения по сумме, часто ее не хватает для приобретения комфортного жилья для семьи.

Квартиру нельзя оформить в совместную собственность, она является имуществом военнослужащего.

Невозможность получения налогового вычета в полном объеме.

Объект должен пройти одобрение банка и Росвоенипотеки.

Не все банки поддерживают программу военной ипотеки.

Для людей, решивших связать свое будущее с армией, господдержка может стать хорошим подспорьем в решении квартирного вопроса. Но важно помнить, что она налагает и определенные обязательства на участника.