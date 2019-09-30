Зловония на Химмаше в Екатеринбурге заставили Андрея Рожкова надеть респиратор

В рамках проведенной акции «МУП Водовонял» Рожков вместе с другими общественниками – Анной Балтиной, Виктором Норкиным, Эдуардом Мансуровым и депутатом городской думы Андреем Пирожковым снялись на тематических фото.

На фото активисты позируют в респираторах, которые либо надеты на лицо, либо висят на шее. За ними зеленая дымка, символизирующая зловоние.

Больше десяти лет продолжается эта ситуация и многим жителям Химмаша приходится терпеть все зловония. МУП «Водоканал» имеет устаревшие очистные сооружения, которые не в состоянии нормально работать. Из-за этого жители микрорайона подвержены риску респираторных заболеваний,заявляет Пирожков на своей странице в Фейсбуке