Зловония на Химмаше в Екатеринбурге заставили Андрея Рожкова надеть респиратор
Сегодня в Екатеринбурге прошла акция с требованием о реконструкции очистных сооружений МУП «Водоканал». В ней приняли участие общественники, в том числе и шоумен, актер «Уральских пельменей» Андрей Рожков, сообщает Znak.ru.
В рамках проведенной акции «МУП Водовонял» Рожков вместе с другими общественниками – Анной Балтиной, Виктором Норкиным, Эдуардом Мансуровым и депутатом городской думы Андреем Пирожковым снялись на тематических фото.
На фото активисты позируют в респираторах, которые либо надеты на лицо, либо висят на шее. За ними зеленая дымка, символизирующая зловоние.
Больше десяти лет продолжается эта ситуация и многим жителям Химмаша приходится терпеть все зловония. МУП «Водоканал» имеет устаревшие очистные сооружения, которые не в состоянии нормально работать. Из-за этого жители микрорайона подвержены риску респираторных заболеваний,заявляет Пирожков на своей странице в Фейсбуке
По словам депутата, сроки реконструкции компания называет самые разные и разброс очень большой от 2020 до 2030 года, но людям приходится страдать уже сейчас и продолжается это давно.