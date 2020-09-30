Апелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о прослушке Евгения Ройзмана

Апелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о прослушке Евгения Ройзмана

Сегодня, 14:54ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
В Санкт-Петербурге второй апелляционный суд рассмотрит дело о прослушке бывшего главы Екатеринбурга Евгения Ройзмана, пишет Ура.ру.

Дело должно рассматриваться таким, какое оно есть. Судья вернул его в прокуратуру для устранения недостатков и предложил как квалифицировать действия лиц. Фактически этим он взял на себя обязанности следователя, что судьям категорически запрещено, считает адвокат экс-начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в продаже расшифровок телефонных разговоров Ройзмана.

Напомним, бывший глава полиции Первоуральска Олег Грехов обвиняется в получении взятки. Следствие считает, что Грехов передал записи переговоров экс-мэра Екатеринбурга третьим лицам и получил за это 300 тысяч рублей. Затем Свердловский суд рассмотрел возвращение дела на доследование в прокуратуру.

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