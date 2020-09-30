Апелляционный суд Санкт-Петербурга рассмотрит дело о прослушке Евгения Ройзмана

Дело должно рассматриваться таким, какое оно есть. Судья вернул его в прокуратуру для устранения недостатков и предложил как квалифицировать действия лиц. Фактически этим он взял на себя обязанности следователя, что судьям категорически запрещено, считает адвокат экс-начальника полиции Первоуральска Олега Грехова, обвиняемого в продаже расшифровок телефонных разговоров Ройзмана.