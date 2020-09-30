Астрологи рассказали каким знакам не следует себя недооценивать 1 октября

Стрелец

Представителей знаков ожидает неприятный день. Много будет зависеть от того как вы проведете начало дня. Постарайтесь скрыть свое раздражение. Не конфликтуйте, не давайте советы и не принимайте их. Если получится сохранить хорошее расположение духа, то после обеда не возникнет сложностей в рабочих вопросах. Постарайтесь избегать неприятных встреч. Вас могут попросить об услуге близкие люди. Им отказывать не следует. Попробуйте новые виды отдыха. Необычные физические нагрузки или поездки в новые места. Вечер лучше провести со своей второй половиной.