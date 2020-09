Астрологи рассказали каким знакам не следует себя недооценивать 1 октября

Некоторым знакам зодиака не следует себя недооценивать 1 октября, другим захочется чего-то нового в отношениях.

Овен Благоприятный день для овнов. Первая половина дня заставит немного поволноваться из-за рабочих задач, но после обеда все проблемы решатся. Получится выполнить больше чем обычно. Сосредоточьте внимание на вопросах, связанных с финансами. В этой сфере получится максимально проявить свою интуицию. Не рекомендуются физический труд и нагрузки. В свободное время у стройте шоппинг или займитесь составлением своего бюджета. В отношениях вас могут посетить сомнения. Постарайтесь откровенно поговорить с вашей второй половинкой. Телец Волнительный день для тельцов. Вы будете переживать, что не справляетесь и чувствовать усталость. Постарайтесь взять себя в руки и занимайтесь только текущей несложной работой. К вечеру вы вымотаетесь и будете нуждаться в хорошем отдыхе. Не забывайте о своем здоровье, обратите внимание на проблемные участки кожи. Рекомендуется провести вечер в веселой компании или за занятием любимым видом спорта. Так, необходимую поддержку сможет оказать ваш любимый человек. Постарайтесь принять её с благодарностью. Близнецы Общение с окружающими будет вас раздражать. На работе возможны конфликты с коллегами, особенно сутра. Сосредоточьтесь на работе, которую можете выполнять самостоятельно. Не следует посещать магазины и развлекательные места. Лучше всего прогуляться по парку или заняться домашними делами. Вечер лучше провести в одиночестве за любимым хобби. Рак Не стоит себя недооценивать. Неуверенность в себе помешает достичь желаемых результатов в первой половине дня. Если получится собраться с мыслями, то после обеда вы сможете даже больше чем ожидали. Это вас успокоит и поможет спланировать больше проектов на будущее. Хороший день, чтобы сесть на диету или посетить фитнес-зал. В отношениях со второй половинкой может наметиться разлад. Постарайтесь найти причины. Лев Астрологи прогнозируют львам замечательный день. Вы сможете быстро ориентироваться в ситуации и производить именно то впечатление, которое хотите. Не исключено, что вам предложат новую должность или назначат премию. Хороший день для деловых встреч и переговоров. Если планировали кардинально изменить внешний вид, то можете приступить. Посетите косметический салон или парикмахерскую. Можете пройтись по торговым центрам в поисках нового стиля. В отношениях вам захочется чего-то нового. Воспользуйтесь вашей фантазией, чтобы придать изюминку вашему союзу. Дева Неблагоприятный день для представителей знака. Неудачи начнут преследовать вас сутра. Кто-то из коллег может не выйти на работу и на вас возложат повышенный круг обязанностей. Вероятные встречи с неприятными для вас людьми. В этот день лучше воздержаться от заключения сделок и деловых встреч. Постарайтесь делать большие перерывы и побольше отдыхайте. Можно заняться легкими физическими упражнениями или прогуляться. Вечер лучше провести в компании второй половинки. Весы Не рассчитывайте на легкое достижение целей. В этот день всё будет даваться только через труд и усилия. В рабочих вопросах не беритесь за сложные дела, решайте текущие задачи. Не пытайтесь давать советы коллегам и не конфликтуйте. Вечером можете заняться физическим трудом или посетить фитнес-зал. Не рекомендуется проводить время в шумных компаниях. Лучше всего посветите день домашним делам и наведению порядка. Скорпион Хороший день для скорпионов. Утром вероятны приятные встречи со старыми знакомыми. Скорее всего, они определят ваш деловой план. Не исключено развитие долгого и плодотворного сотрудничества. Не забывайте о здоровье. Следует обратить внимание на ротовую полость и посетить стоматолога. Также стоит записаться на массажный сеанс. Перед сном постарайтесь расслабить организм приятной ванной. В отношениях вы будете на высоте. Ваша вторая половинка наполнится уверенностью в завтрашнем дне. Стрелец Представителей знаков ожидает неприятный день. Много будет зависеть от того как вы проведете начало дня. Постарайтесь скрыть свое раздражение. Не конфликтуйте, не давайте советы и не принимайте их. Если получится сохранить хорошее расположение духа, то после обеда не возникнет сложностей в рабочих вопросах. Постарайтесь избегать неприятных встреч. Вас могут попросить об услуге близкие люди. Им отказывать не следует. Попробуйте новые виды отдыха. Необычные физические нагрузки или поездки в новые места. Вечер лучше провести со своей второй половиной. Козерог Вам предстоит тяжелая работа над собой. Вероятно, что в первой половине дня вы наделаете много ошибок и разочаруетесь в своих способностях. Не торопитесь с выводами и хорошо оцените ваши возможности. Скорее всего вашим ошибкам найдется объяснение, и вы сделаете правильные выводы. Следует дать организму хорошую нагрузку. Посетите тренажерный зал, а вечером устройте длительную прогулку. Можете пригласить на неё вторую половинку и совместить приятное с полезным. Водолей В этот день вам может крупно повезти. Осуществится ваша давняя мечта или вы завершите крупный рабочий проект. Не исключены неожиданные новые знакомства с влиятельными людьми. Вас могут пригласить на закрытые мероприятия. Обратите внимание на ваш рацион питание. Постарайтесь употреблять в пищу больше натуральных продуктов. Рекомендуется посетить тренажерный зал. Вечер лучше провести за романтическим ужином с любимым человеком. Рыбы Неблагоприятный день. Постарайтесь не обращать внимание на негативные высказывания в ваш адрес. Ваша низкая результативность итог вашей многодневной усталости. Не рекомендуется сложная работа в этот день. Лучше всего взять отгул или поработать только половину дня. Побольше отдыхайте. Постарайтесь довериться своей интуиции и делайте то, что вам нравится. Можете пройтись по магазинам или посетить косметический салон. Не стоит заниматься физическими нагрузками. Вечер проведите без шумных компаний.

