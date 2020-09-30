Дегтярёв проверил готовность Комсомольска-на-Амуре к подъему воды

Дегтярёв проверил готовность Комсомольска-на-Амуре к подъему воды

Сегодня, 17:24ОбществоPhoto: youtube.com
Глава Хабаровского края Михаил Дегтярёв посетил с рабочей поездкой Комсомольск-на-Амуре. Врио губернатора намерен лично проконтролировать готовность города к паводку.

Пока Михаил Дегтярёв осмотрел только местами подтопленные Амурский и Комсомольский районы. Он проверил, как готовы территории к максимальному подъему воды. Об этом информирует transsibinfo.com.

Глава региона убедился в хорошей защищенности Комсомольска-на-Амуре и всех населенных пунктов. Однако деятельность по инженерной защите идет не быстро. Чиновники стараются увеличить темпы работы. Хабаровский край смог заплатить за консервацию второго и третьего этапов инженерной защиты. Средства на это изъяли из региональной казны. В будущем году удастся получить дополнительные деньги в сумме 600 миллионов рублей. Они пойдут на достройку защитных сооружений.

Михаил Дегтярёв произнес слова благодарности в адрес добровольцев, оказывающих помощь и готовящих мешки с песком для гидрозащитных объектов. Глава региона приказал в знак признательности наградить волонтеров путешествием в центр молодежного отдыха «Шарголь».

На данный момент уровень воды в Амуре возле города перевалил за отметку в семь метров. Критический показатель здесь равен 6,5 метра. Стихия нанесла урон подвалам нескольких жилых домов и детским садам.

В Хабаровском крае и Еврейской автономной области в первый раз по соглашению с Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий ввели режим ЧС межрегионального значения. Благодаря этому получится привлечь средства из федеральной казны на борьбу с последствием подъема воды.

Михаил Дегтярёв уделяет данному вопросу повышенное внимание. Он и раньше обещал завершить реализацию проекта по углублению русла Амура.

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