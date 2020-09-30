Дегтярёв проверил готовность Комсомольска-на-Амуре к подъему воды

Глава региона убедился в хорошей защищенности Комсомольска-на-Амуре и всех населенных пунктов. Однако деятельность по инженерной защите идет не быстро. Чиновники стараются увеличить темпы работы. Хабаровский край смог заплатить за консервацию второго и третьего этапов инженерной защиты. Средства на это изъяли из региональной казны. В будущем году удастся получить дополнительные деньги в сумме 600 миллионов рублей. Они пойдут на достройку защитных сооружений.