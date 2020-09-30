Екатеринбурженка пожаловалась на забытый в голове тампон после операции

Екатеринбурженка пожаловалась на забытый в голове тампон после операции

Сегодня, 18:37ОбществоPhoto: pixabay.com
После операции в 23 больнице в голове у екатеринбурженки остался тампон, сообщает Е1

Девушке из Екатеринбурга провели операцию на носу в 23 больнице после того, как сын случайно сломал ей его во время сна, однако врачи забыли вытащить тампон. Медики не были уверены, что достали все инородные тела, об этом они сказали пациентке.

Девушку выписали из больницы, на протяжении пяти дней у нее наблюдались боли и нагноение, а также отек глаза. После того, как у нее поднялась температура, она самостоятельно вытащила тампон.

По словам девушки, несколько врачей не смогли найти инородный предмет и советовались между собой. Она возмущена тем, что ее выписали ни в чем не убедившись.

Медики посоветовали ей обратиться к ЛОРу по месту жительства, если она почувствует неприятный запах.

После того, как она самостоятельно удалила тампон, девушка пошла на прием в платную клинику. Врач сказал, что у нее мог начаться перитонит.

Напомним, ранее екатеринбурженка пожаловалась на отказ от госпитализации из-за COVID-19.

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