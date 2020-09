Фигуранту «московского дела» Егору Жукову хотят продлить испытательный срок

Московское управление Федеральной службы исполнения наказаний выступило с предложением к суду продлить испытательный срок Егору Жукову, осужденному за призывы к экстремизму, сообщает «Интерфакс».

Молодой человек состоит на учете в одном из филиалов УФСИН Москвы. Там и обратили внимание, что Жуков «уклонился от исполнения обязанностей, возложенных на него судом», поскольку периодически не является в филиал для регистрации. Егор Жуков был арестован 2 августа 2019 года и стал фигурантом «московского дела», однако, как выяснилось позже, его ошибочно приняли за другого человека. Жукову выдвинули обвинение в призывах к экстремизму в интернете после еще одного обыска по месту жительства, где были обнаружены статуэтка с лягушками и флаг. 6 декабря 2019 года молодой человек был приговорен к трем годам лишения свободы условно. Напомним, 22 сентября другому фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову смягчили приговор, который он отбывает в нижнетагильской колонии. Фигуранту «московского дела» Кириллу Жукову смягчили приговор

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter