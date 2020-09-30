Фигуранту «московского дела» Егору Жукову хотят продлить испытательный срок

Егор Жуков был арестован 2 августа 2019 года и стал фигурантом «московского дела», однако, как выяснилось позже, его ошибочно приняли за другого человека. Жукову выдвинули обвинение в призывах к экстремизму в интернете после еще одного обыска по месту жительства, где были обнаружены статуэтка с лягушками и флаг. 6 декабря 2019 года молодой человек был приговорен к трем годам лишения свободы условно.