Главы армянской и азербайджанской диаспор на Урале пообещали не ссориться

Руководители национальных диаспор армян и азербайджан пообещали не конфликтовать и не планируют нарушать закон, пишет «Уралинформбюро».

Встреча глав сообществ состоялась на приеме у заместителя губернатора Свердловской области Сергея Бидонько. Главная цель — сохранить мир. За последние годы у нас в регионе не было национальных конфликтов. Хотелось бы, что бы так оно и продолжалось, заявил Бидонько. Лидеры национальных сообществ заверили, что понимают серьезность ситуации и не заинтересованы в конфликте. Они отметили, что находятся на постоянной связи друг с другом и держат ситуацию под контролем. С членами диаспор проводятся беседы, любые попытки конфликтов пресекаются. Напомним, ранее лидер армянского национального сообщества на Урале заявлял, что конфликт никак не повлияет на отношения с азербайджанской диаспорой и выразил надежду на мирное решение конфликта в Нагорном Карабахе. Азербайджанская диаспора в Екатеринбурге высказалась по поводу конфликта с Арменией

Related news: Азербайджанская диаспора в Екатеринбурге высказалась по поводу конфликта с Арменией

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter