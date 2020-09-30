Главы армянской и азербайджанской диаспор на Урале пообещали не ссориться

Главы армянской и азербайджанской диаспор на Урале пообещали не ссориться

Сегодня, 08:53ОбществоPhoto: 1Mediainvest.ru
Руководители национальных диаспор армян и азербайджан пообещали не конфликтовать и не планируют нарушать закон, пишет «Уралинформбюро».

Встреча глав сообществ состоялась на приеме у заместителя губернатора Свердловской области Сергея Бидонько.

Главная цель — сохранить мир. За последние годы у нас в регионе не было национальных конфликтов. Хотелось бы, что бы так оно и продолжалось, заявил Бидонько.

Лидеры национальных сообществ заверили, что понимают серьезность ситуации и не заинтересованы в конфликте. Они отметили, что находятся на постоянной связи друг с другом и держат ситуацию под контролем. С членами диаспор проводятся беседы, любые попытки конфликтов пресекаются.

Напомним, ранее лидер армянского национального сообщества на Урале заявлял, что конфликт никак не повлияет на отношения с азербайджанской диаспорой и выразил надежду на мирное решение конфликта в Нагорном Карабахе.

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