Александр Касперович, тренер Александра Логинова, сообщи, российский биатлонист провел первую тренировку.

Как сообщает «Советский спорт», Касперович заявил о том, что отсутствие нагрузок на локоть позволили спортсмену восстановиться после травмы, отметив, что во время первой тренировки, которую Логинов провел во вторник, россиянин не испытывал болевых ощущений. Напомним, из-за травмы локтя Логинов был вынужден летний чемпионат России.

