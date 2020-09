Минсельхоз: российский АПК демонстрирует положительную динамику

Министр сельского хозяйства Российской Федерации Дмитрий Патрушев отчитался перед депутатами Государственной думы об успехах агропромышленного комплекса (АПК) страны.

Отечественные аграрии полностью обеспечивают потребности внутреннего рынка. Об этом информирует News.ru. Российское сельское хозяйство во время эпидемии китайской коронавирусной инфекции стало более конкурентоспособным. Несмотря на пандемию отечественный АПК демонстрирует положительную динамику, что подтверждается главными экономическими показателями. Например, за восемь месяцев индекс сельхозпроизводства составил 104,2%, пищевой промышленности — 104,7%, а производства напитков — 103,4%. Устойчивый рост обеспечен по всем основным отраслям. В Минсельхозе надеются, что позитивную динамику удастся сохранить, в том числе и за счет урожая 2020 года. По словам Дмитрия Патрушева, уборочная страда идет штатно. Уже обмолочено 90% площадей. С них собрали 122,5 миллиона тонн зерна. Еще осталось собрать 5,6 миллиона гектар. Показатели урожайности и темпы уборки в этом году заметно лучше прошлогодних. В Минсельхозе надеются получить в нынешнем году свыше 125 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур, в том числе пшеницы — не менее 82 миллионов тонн, что на 7,5 миллиона тонн больше, чем годом ранее.

