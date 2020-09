Нижний Тагил вошел в десятку интернет-активных городов

Нижний Тагил вошел в первую десятку городов с наибольшей интернет-активностью.

Первое место занял Екатеринбург. Абоненты столицы Свердловской области скачивают половину от общего количества гигабайт региона. На второе место вышел Нижний Тагил. Жители города потребляют почти вдвое больше интернета, чем их конкуренты — Верхняя Пышма, Первоуральск и Березовский. Шестую и седьмую строчки рейтинга заняли жители Каменска-Уральского и Ревды, которые используют примерно одинаковое количество интернет-трафика. Замыкают десятку лидеров Полевской, Серов и Сысерть. Отмечается, что в пятницу в вечерние часы жителями области потребляется больше всего 4G-трафика.

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter