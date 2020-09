Обрушение моста и «пробитое дно». Итоги дня в Свердловской области

Рассказываем о главных событиях Свердловской области за 30 сентября.

Причиной обрушения пешеходного моста под Екатеринбургом стало нарушение водителем КАМАЗа правил безопасности. Об этом рассказали в «Уралуправтодоре». Габаритная высота составляла пять метров, а самосвал двигался с поднятым кузовом. В результате кузов грузовика зацепил мост, и он рухнул на кабину. Водитель скончался на месте. «Уралуправтодор» собирается починить надземный пешеходный переход в ближайшие дни. Названы причины обрушения пешеходного моста на трассе под Екатеринбургом Жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие абонементов и большие очереди во Дворце водного спорта, который находится на Вагонке. Городской общественник Илья Коровин решил записать на занятия сына. Он связался с администратором по телефону, который сказал приходить к восьми утра 29 сентября. Коровин пришёл на пол часа раньше. В это время у спортивного объекта уже скопилось около полусотни человек. Во дворце объяснили это тем, что мест в текущем году выделено на 200 меньше. Мест мало, а новых желающих очень много. Абонементы, как правило, продлевают каждый месяц. Группа из 25 человек почти в полном составе продлевает абонемент. При перезаписи освобождается не больше двух-трех мест. «Мест мало, желающих много». Тагильчане пожаловались на очереди у бассейна на Вагонке В Нижнем Тагиле на ГГМ найден труп мужчины. Очевидцы сообщают, что рядом с телом было найдено огнестрельное оружие. Они предполагают, что было совершено убийство или самоубийство. В СК не подтвердили информацию о насильственной смерти и наличии на теле огнестрельных ранений. По факту инцидента ведется доследственная проверка. В Нижнем Тагиле на ГГМ обнаружен труп мужчины В Екатеринбурге закатали в асфальт брусчатку на улице Ленина. Она была уложена три года назад к проведению чемпионата мира по футболу, но к его началу общественники заявили об её разрушении. Урбанист Владимир Злоказов раскритиковал решение закатать участок с дорогим камнем и сказал, что мэрия пробила «новое дно». Злоказов уточнил, что лучше было переложить брусчатку согласно нормам. Урбанист раскритиковал мэрию Екатеринбурга за «закатанный в асфальт гранит»

