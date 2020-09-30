Обрушение моста и «пробитое дно». Итоги дня в Свердловской области

Жители Нижнего Тагила пожаловались на отсутствие абонементов и большие очереди во Дворце водного спорта, который находится на Вагонке. Городской общественник Илья Коровин решил записать на занятия сына. Он связался с администратором по телефону, который сказал приходить к восьми утра 29 сентября. Коровин пришёл на пол часа раньше. В это время у спортивного объекта уже скопилось около полусотни человек. Во дворце объяснили это тем, что мест в текущем году выделено на 200 меньше. Мест мало, а новых желающих очень много. Абонементы, как правило, продлевают каждый месяц. Группа из 25 человек почти в полном составе продлевает абонемент. При перезаписи освобождается не больше двух-трех мест.