К ремонту моста на Челябинском тракте под Екатеринбургом готовится «Уралуправтодор», пишет Znak.

Повреждение коснулись не только самого переходного моста, но и ограждений, бортового камня и дорожного покрытия. Движение на участке полностью перекрыто. Организация планирует восстановить объект в ближайшие дни. Отмечается, что мост до разрушения соответствовал всем требованиям. Напомним, мост был разрушен проезжавшим КАМАЗом. Конструкция обрушилась на кабину самосвала. Водитель погиб на месте происшествия. На уральской трассе пешеходный мост упал на КамАЗ

Related news: На уральской трассе пешеходный мост упал на КамАЗ

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter