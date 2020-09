Ставрополь убедительно доказал приоритет российского права в «Дебатле» с Ростовом

17 сентября 2020 года в игре 1/8 финала проекта «Дебатл» в публичной риторике состязались представители юга России — команды Ростова и Ставрополя.

Темой стала проблема, которая воплотилась не так давно в одну из конституционных поправок — главенство российского права над международным. Ставропольчанам выпало защищать суверенитет государственного права. Капитан команды, депутат Шпаковского района Александр Куриленко в программном выступлении отметил: В Конституции Российской Федерации закреплен приоритет российского права над международным. Это говорит о том, что различные деловые круги, институты гражданского общества и граждане выбрали свою позицию. В подкрепление своих тезисов представитель Ставрополя привел пример многих стран, где действует аналогичный подход: Испания, Бразилия, США, Индия, Франция, Германия. Кроме того, по мнению Куриленко, приоритет российского права надежно защищает от непрекращающихся попыток политического давления извне. Международное право носит рамочный характер, тогда как в каждом государстве есть свои внутренние особенности, национальная и религиозная специфика,добавил капитан Ставрополя. Ростову требовало доказать необходимость приоритета международного права. Капитан Иван Губенко, помощник депутата Госдумы заявил — такой подход неизбежен в контексте глобализации. Кроме того, нормы международного права зачастую перетекают в юридическую и нормативную практику на национальном уровне. Во втором раунде Ростов отвечал на вопрос ведущего — является ли международное право инструментом давления со стороны более сильных стран, задающих «регламент игры» и диктующих свою волю остальной планете? И не ведет ли приоритет глобальных юридических норм к потере национальной идентичности. В свою очередь, Ставрополю приходилось опровергать мнение, что страна в случае установки на главенство своих законов может стать изгоем в международных организациях, где правят бал юристы и дипломаты. Заключительный раунд предоставлял возможность командам вступить в прямую полемику между собой. Так, ставропольчане в пику позиции соперника привели пример, когда международное право давало возможность США вторгаться на территорию других стран и свергать действующие в них режимы, что повлекло разрушение экономики и человеческие жертвы. Ростов обращал внимание на положения Конституции о возможности России входить в международные организации и передавать им часть своих полномочий. По оценке арбитров, победа с весомым преимуществом досталась Ставрополю — 49 баллов, Ростов получил 40. В категориях «аргументация», «полемика» и «артистизм» счёт соответственно составил 17-13, 15-13 и 17-14. Полностью оценки экспертов можно посмотреть здесь (комментарий председателя нижегородского реготделения партии «Яблоко» Олега Родина) и здесь (комментарий начальника экспертно-аналитического управления Тюменского нефтяного научного центра Дениса Анурьева). В четвертьфинале ставропольчане встретятся с Казанью, ранее уверенно победившей Нижний Новгород. Подробный список всех участников, расписание игр и правила «Дебатла» можно посмотреть на странице проекта. Video: YouTube-канал "Город55"

Found a typo in the text? Select it and press ctrl + enter