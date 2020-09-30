Ставрополь убедительно доказал приоритет российского права в «Дебатле» с Ростовом

Во втором раунде Ростов отвечал на вопрос ведущего — является ли международное право инструментом давления со стороны более сильных стран, задающих «регламент игры» и диктующих свою волю остальной планете? И не ведет ли приоритет глобальных юридических норм к потере национальной идентичности. В свою очередь, Ставрополю приходилось опровергать мнение, что страна в случае установки на главенство своих законов может стать изгоем в международных организациях, где правят бал юристы и дипломаты.